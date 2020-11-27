Адвокат: российские власти начали охоту за сторонниками Тесака

Максим Марцинкевич был найден мертвым в челябинском СИЗО 16 сентября этого года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Смерть Тесака в челябинском СИЗО

Арест бывшего соратника националиста Максима «Тесака» Марцинкевича блогера Михаила Орешникова, а также смерть другого его знакомого Артема Костылева взаимосвязаны и могут говорить о начале охоты на его приближенных. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился адвокат семьи Марцинкевича Иван Миронов.

«Эти инциденты в любом случае связаны. Следственный комитет не раз говорил о явках,которые якобы подписал Марцинкевич. Правда никого не смущает, что они были даны под пытками. И какие имена там фигурируют, мы до сих пор не знаем», — подчеркнул Миронов. Адвокат не исключил, что в ближайшее время также будут заведены уголовные дела в отношении других бывших соратников Марцинкевича.

Адвокат рассказал агентству, что им до сих пор не были предоставлены материалы по проверке о возможных пытках и убийства националиста. По словам Миронова, вся информация является засекреченной, а официальную посмертную экспертизу тела Тесака он назвал сфальсифицированной.

Официальная версия о самоубийстве Костылева, по мнению юриста, также является сомнительной. «Фотографий тела нет. Каждый подобный инцидент секретится. Пока непонятны цели подобной секретности», — добавил Миронов.

Марцинкевич в 2017 году был приговорен к 10 годам лишения свободы. Суд признал Тесака и его соратников виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, порче имущества, а также в возбуждении ненависти по национальному признаку и унижении человеческого достоинства. В сентябре этого года Марцинкевич был найден мертвым в челябинском СИЗО-3. Официальной версией его смерти является самоубийство.

В конце октября в лесу под Красногорском найден мертвым бывший соратник националиста Артем Костылев. Предварительной причиной его смерти также является суицид. Несколько дней назад в Индонезии был задержан другой соратник Марцинкевича, украинский блогер Михаил Орешников. По данным МИД Украины, в России на Орешникова было заведено уголовное дело о нанесении телесных повреждений.

URA.RU направило запрос в Следственный комитет РФ с просьбой дать комментарий по уголовному делу в отношении группировки Марцинкевича. Кроме того, журналисты попросили предоставить информацию по официальным посмертным экспертизам в отношении самого Тесака, а также его соратника Костылева. На момент публикации ответ на запрос получен не был.