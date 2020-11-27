Российский сегмент социальных сетей положительно встретил решение Warner Bros об утверждении актера Мадса Миккельсена на роль Грин-де-Вальда в новой части фильма «Фантастические твари». По мнению пользователей, Джонни Депп смотрелся в этой роли неубедительно.
«С самого объявления каста Депп виделся выделяющимся пятном, которое никак не подходит. Ни внешностью, ни манерой, ни этой его повторяющейся игрой уже из года в год. Один и тот же образ, и это НЕ Гриндевальд, которым представляло персонажа множество фанатов», — написала одна из пользователей «ВКонтакте».
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