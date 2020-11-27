Соцсети обрадовались уходу Деппа из «Фантастических тварей». «У нас будет секси Грин-де-Вальд»

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Пользователи соцсетей назвали Мадса Миккельсена лучшим Грин-де-Вальдом Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российский сегмент социальных сетей положительно встретил решение Warner Bros об утверждении актера Мадса Миккельсена на роль Грин-де-Вальда в новой части фильма «Фантастические твари». По мнению пользователей, Джонни Депп смотрелся в этой роли неубедительно.

«С самого объявления каста Депп виделся выделяющимся пятном, которое никак не подходит. Ни внешностью, ни манерой, ни этой его повторяющейся игрой уже из года в год. Один и тот же образ, и это НЕ Гриндевальд, которым представляло персонажа множество фанатов», — написала одна из пользователей «ВКонтакте».

Комментаторы сходятся во мнении, что Джонни Депп в роли Грин-де-Вальда был неубедителен
Некоторые предлагают и другие кандидатуры на роль волшебника
Не забыли пользователи и о последних трендах
Мадс Миккельсен, по мнению пользователей, весьма убедительно играет злодеев

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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