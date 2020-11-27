27 ноября 2020

Гном Гномыч и Ивлеева пришли к Урганту. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Народная премия E1.RU. Екатеринбург, ургант иван
Иван Ургант не первый раз пригласил Анастасию Ивлееву и Сашу Плющенко на свое шоу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новыми гостями еще не вышедшего выпуска «Вечернего Урганта» стали сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша (известный как Гном Гномыч), а также телеведущая Анастасия Ивлеева. Оба участника шоу поделились фотографиями со съемок в Instagram.

«Сегодня в 23-45, по традиции и уже в 4 раз я стал гостем „Вечернего Урганта“», — подписана опубликованная в Instagram Саши Плющенко фотография. На ней он стоит рядом с ведущим шоу Иваном Ургантом.

Анастасия Ивлеева оказалась более многословной и опубликовала целую подборку фотографий, в том числе с предыдущих съемок телешоу. Пост под ними она посвятила своей подруге и соратнице по передаче «Орел и Решка» Юлии Коваль.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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