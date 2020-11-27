Новыми гостями еще не вышедшего выпуска «Вечернего Урганта» стали сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша (известный как Гном Гномыч), а также телеведущая Анастасия Ивлеева. Оба участника шоу поделились фотографиями со съемок в Instagram.
«Сегодня в 23-45, по традиции и уже в 4 раз я стал гостем „Вечернего Урганта“», — подписана опубликованная в Instagram Саши Плющенко фотография. На ней он стоит рядом с ведущим шоу Иваном Ургантом.
Анастасия Ивлеева оказалась более многословной и опубликовала целую подборку фотографий, в том числе с предыдущих съемок телешоу. Пост под ними она посвятила своей подруге и соратнице по передаче «Орел и Решка» Юлии Коваль.
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