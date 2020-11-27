Лукашенко назвал «лохушкой» Тихановскую и сообщил о ее прослушке

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что Минск перехватил закрытую пресс-конференцию белорусских оппозиционеров. Во время встречи с медиками лидер страны заявил о признании Тихановской, что на самом деле она «ничего не решает».
«Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек — Тихановской, ну там, всех этих беглых. Что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: «Мужики, ну что вы от меня требуете? Вы же понимаете, что я ничего не решаю», — рассказал Лукашенко, видео со встречи опубликовал Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко подчеркнул, что эти слова произнесла «наш президент в Литве». По мнению главы государства, Тихановскую «держат» в Литве, поскольку западным силам нужен такой человек.
Во время президентских выборов в Белоруссии, большинство голосов избирателей получил действующий президент Александр Лукашенко. По данным оппозиции, выборы выиграла Светлана Тихановская, пишет «Национальная служба новостей». После выборов Тихановская уехала в Литву. В стране начались масштабные акции протеста. Белорусская оппозиция объявила «общенациональную забастовку» на фоне ультиматума, который выдвинула Светлана Тихановская. Однако крупные заводы Белоруссии продолжили работу, напоминает Nation News.
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