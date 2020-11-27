27 ноября 2020

Вылить праздничный алкоголь в унитаз призывает россиян Онищенко

© Служба новостей «URA.RU»
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От алкоголя в праздники лучше отказаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Госдумы, бывший санитарный врач Геннадий Онищенко призвал россиян отказаться от алкоголя в новогодние праздники. Он отметил, что из-за обильных возлияний нагрузка на врачей значительно возрастает.

«У нас экономика стоит аж до 14 января! И в три раза возрастает интенсивность работы „скорой“ — приходится спасать народ от перепоя да переедания!», — заявил Онищенко в интервью «Комсомольской правды». Бывший санитарный врач считает, что в условиях пандемии россиянам следует проявить собранность и ответственность в праздничные дни, чтобы по выходу на работу быть максимально трудоспособными.

«Первое: запасы алкоголя вылить в раковину, а еще лучше — в унитаз!.. Второе… Приостановите свои обычные аппетиты, сделайте тех же салатов ровно на то, чтобы нормально, без переедания и достойно, встретить Новый год», — посоветовал Онищенко.

Специалист посоветовал отложить продукты, запасенные для празднования, на долгую зиму, пишет Nation News. Он добавил, что овощи и консервы лучше употреблять в привычном объеме. Ранее «Пятый канал» сообщал, что россияне начали активно скупать продукты в преддверии Нового года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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