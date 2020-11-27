В Гидрометцентре перечислили регионы с самой опасной погодой

Сразу в нескольких регионах европейской части России в ближайшее время синоптики ожидают неблагоприятные погодные условия — сильные осадки, мокрый снег, ледяной дождь. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«На западе Архангельской, в Вологодской области сильные осадки, снег, мокрый снег, дожди. В Центральном федеральном округе: в Ивановской, Ярославской областях аналогичная ситуация — мокрый снег, дождь, налипание мокрого снега. Наиболее неблагоприятная погода в Приволжском федеральном округе», — приводит РИА «Новости» слова Вильфанда. В ближайшие три дня на большей части округа, по его словам, ожидается мокрый снег, а 29 ноября на юге региона пройдет ледяной дождь.
Такая непогода, по словам собеседника агентства, связана со столкновением двух воздушных масс — умеренно-теплой и холодной. На разных высотах атмосферы наблюдается разная температура, что и приводит к ледяному дождю.
Подписывайтесь на URA.RU в