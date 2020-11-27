Врач заявил о схожести симптомов коронавируса и рака легких

Названы отличия симптомов коронавируса и рака легких Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Симптомы новой коронавирусной инфекции и рака легких могут быть схожи, но отличить их можно по ряду ключевых признаков. Об этом журналистам рассказал председатель британской ассоциации по борьбе с онкологией Роберт Ринтула.

По его словам, при раке легких нередко возникает путаница из-за симптомов, сходных с COVID-19. Речь идет о сухом кашле с одышкой, лихорадке, боле в мышцах, потере обоняния и вкуса. «Однако если у вас наблюдается необъяснимый постоянный кашель в течение трех или более недель, возможно, вы потеряли часть веса, чувствуете усталость, кашляете кровью или получаете повторные заражения органов грудной клетки — это может быть рак легких», — сообщило издание The Sun со ссылкой на Ринтула.

Респираторные симптомы, добавил врач, наблюдаются при обоих болезнях, однако коронавирус, вероятнее всего, проявится внезапно. Проблемы с рецепторами, болями в мышцах и лихорадкой, как правило, дают о себе знать в течение одной или двух недель.

Ранее специалисты Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легкого в Великобритании сообщили, что внезапная существенная потеря веса и регулярно повторяющиеся инфекционные заболевания грудной клетки могут быть признаками развития рака легких. Также одним из симптомов может стать увеличение кончиков пальцев или изменение из формы.