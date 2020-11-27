«Ъ» узнал об увольнениях в руководстве Минэнерго РФ

Из Минэнерго планируют уволить еще двух заместителей министра, пишет «Ъ» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Минэнерго вслед за заместителем министра Андреем Черезовым уйдут еще два зама — Антон Инюцын и Анатолий Тихонов. Об этом журналистам рассказали знакомые с ситуацией источники.

«Ставки двух заместителей министра — Антона Инюцына и находящегося под следствием Анатолия Тихонова — будут сокращены. Это решение собеседники объясняют проводимой вице-премьером Дмитрием Григоренко реформой госаппарата, предусматривающей сокращение около 1,2 тыс. должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти», — пишет газета « Коммерсант» . Отставки, как ожидается, должны произойти уже в декабре—январе 2021 года.

Кроме того, у источников издания нет понимания, что произойдет с позицией куратора электроэнергетики, которую сейчас занимает Юрий Маневич. Есть предположение, что его ставку тоже могут сократить. Тогда подконтрольными ему департаментами, возможно, будет руководить Евгений Грабчак, который отвечает за оперативный контроль ТЭК и энергетику Крыма. При этом Маневич, как предполагается, покинет должность по собственному желанию. В этом случае за вакантную позицию начнется традиционная борьба.

Замминистра энергетики России Андрей Черезов, как напоминает RT, покинул пост 11 ноября. Незадолго до этого президент России Владимир Путин утвердил предложенные премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатуры на должности глав ряда министерств. Главой Минэнерго стал Николай Шульгинов.