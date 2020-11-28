Александр Иванов подчеркнул, что в США уже 29 ноября может быть выявлено 200 000 зараженных коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В январе количество суточных случаев коронавируса в США и других странах может увеличиться до 400 000. Об этом в беседе с URA.RU рассказал кардиолог из Нью-Йорка (США) Александр Иванов.

«К 20 января суточное число заражений коронавирусом в США и ближайших странах может достигнуть 400 000», — рассказал Иванов. Он отметил, что это связано с празднованием Дня благодарения 28 ноября. В эту дату американцы традиционно летают к родственникам в другие штаты, где могут заразить и заразиться COVID-19.

Иванов подчеркнул, что в стране уже 29 ноября может быть выявлено 200 000 новых зараженных коронавирусом. При этом во многих штатах нет свободных коек для реанимации. Врач напомнил, что смертность от коронавируса в США не снижается с июля. «На самом деле смертность составляет 1—1.5%. Нет ни одного средства, которое бы значительно снизило смертность», — уверен Иванов.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, что коронавирус не стал более заразным или опасным. Напротив, вирус слабеет и реже приводит к осложнениям и смерти, уверен доктор. По его словам, однажды инфекция станет так же безопасна, как обычное ОРЗ, сообщает « Царьград ».