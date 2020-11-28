Генетик озвучил, сколько людей в России защищены от коронавируса

Сейчас иммунная прослойка в России составляет около 25%, считает Артур Исаев Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На сегодняшний день иммунная прослойка в России составляет около 25% от общего населения страны. Такое мнение высказал генетик, руководитель научно-медицинского Центра «Genetico», основатель Института стволовых клеток человека Артур Исаев.

По словам ученого, в ближайшие 2-3 месяца в России и в мире будет пик заболеваемости коронавирусом. «С одной стороны, это тревожный факт. Но с другой, это означает, что иммунная прослойка увеличивается. Есть вероятность, что сегодня она около 25%», — сказал Исаев в интервью «Комсомольской правде».

Генетик предположил, что если темп заболеваемости не снизиться, то через пару месяцев иммунная прослойка составит от 25 до 40%. Чтобы добраться до 60%, которые позволят взять пандемию под контроль, поможет вакцинация, считает Исаев.

Ранее заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков предупредил, что прививку от коронавируса нельзя делать людям с гиперчувствительностью к некоторым компонентам вакцины, в частности, к гидроксиду алюминия, пишет агентство Nation News. Кардиолог из Нью-Йорка (США) Александр Иванов в разговоре с URA.RU считает, что пик пандемии придется на январь. А доктор медицинских наук Ирина Шестакова уверена, чтобы остановить распространение коронавируса в России, требуется провести вакцинацию как минимум трёх четвертей населения, передает «Царьград».