В США разрешили казнить людей в газовых камерах

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Клипарт по теме Медицина. Ханты-Мансийск, вакцина, прививка, шприц, инъекция
Новый вид казни ввели, потому что фармкомпании отказываются продавать смертельные инъекции Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Приговоренных к смертной казни разрешается помещать в газовые камеры, на электрический стул и расстреливать. Соответствующие поправки в закон внесло Министерство юстиции США.

«В штатах, в которых разрешена смертная казнь, разрешается использовать для этого не только инъекцию, но и газовую камеру», — передает газета The Hill. Изменения вступят в силу с 24 декабря 2020 года. Также разрешается использовать электрический стул и расстреливать преступников.

Изменения в законе связаны с тем, что фармакологические компании не соглашаются продавать умертвляющие препараты для инъекций. Кроме этого, существовали неудачные казни с помощью введения в кровь наркотических веществ. После этого власти США приняли решение использовать альтернативные способы казни.

Ранее в России предложили ввести смертную казнь, передает агентство Nation News. Ее предполагается назначать за педофилию. В Госдуме РФ предложили не убивать, а кастрировать педофилов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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