В США разрешили казнить людей в газовых камерах

Приговоренных к смертной казни разрешается помещать в газовые камеры, на электрический стул и расстреливать. Соответствующие поправки в закон внесло Министерство юстиции США.
«В штатах, в которых разрешена смертная казнь, разрешается использовать для этого не только инъекцию, но и газовую камеру», — передает газета The Hill. Изменения вступят в силу с 24 декабря 2020 года. Также разрешается использовать электрический стул и расстреливать преступников.
Изменения в законе связаны с тем, что фармакологические компании не соглашаются продавать умертвляющие препараты для инъекций. Кроме этого, существовали неудачные казни с помощью введения в кровь наркотических веществ. После этого власти США приняли решение использовать альтернативные способы казни.
Ранее в России предложили ввести смертную казнь, передает агентство Nation News. Ее предполагается назначать за педофилию. В Госдуме РФ предложили не убивать, а кастрировать педофилов.
Подписывайтесь на URA.RU в