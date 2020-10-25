В России могут ввести кастрацию педофилов

В УК предлагают ввести термин «химическая кастрация» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Уголовный кодекс предложили добавить нормы о химической кастрации педофилов. С предложением выступили депутаты «Единой России», в ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму.

«В ст. 101.1 необходимо ввести термин «химическая кастрация», дать его определение и раскрыть с точки зрения уголовного законодательства. Под этим термином мы предлагаем понимать «введение в организм препаратов, которые подавляют сексуальное влечение», — цитируют «Известия» депутата Госдумы от «Единой России» Анатолия Выборного.

По его словам, причиной появления законопроекта стал рост преступлений такой направленности. Согласно официальной статистике Генпрокуратуры, в 2019 году совершено 1266 подобных преступлений. Парламентарий уточнил, что такие преступления совершают граждане, страдающие сексуальными расстройствами.

Ранее с подобной инициативой выступали депутаты «Справедливой России». Более того, они предлагали ввести смертную казнь за преступления, совершенные против детей. Однако глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева напомнила, что смертная казнь в России запрещена по действующему законодательству. Предложение кастрировать педофилов Плетнева посчитала несостоятельным.