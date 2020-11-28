Кудрин спрогнозировал коллапс экономики РФ в 2020 году

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Всероссийский форум
По мнению Алексея Кудрина, в 2020 году экономику РФ ожидает коллапс Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Экономику России в 2020 году ожидает снижение на 4,5%. Об этом сообщил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я думаю, [падение экономики] больше 4%, даже 4,5%», — цитирует ТАСС Кудрина. По итогам 2020 года экономика Европы упадет более значительно — на 9%, отметил он. Кудрин подчеркнул, что в Великобритании процент будет выше на несколько позиций.

Глава счетной палаты связывает падение экономики со снижением уровня жизни. Он рассказал, что этот показатель снижается на 10% последние пять лет. При этом количество бедных в РФ возросло на миллион, добавил Кудрин. Он призвал оказывать адресную поддержку тем, кому она необходима.

Ранее аналитики сообщали о падении экономики Германии. Объем государственных займов страны составил 180 млрд евро, передает агентство Nation News. Госдума РФ в третьем чтении утвердила бюджет государства, согласно которому страна будет работать в убыток до 2023 года. Расходы будут превышать доходы на 3 триллиона рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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