Число больных коронавирусом в РФ подошло к 30 тысячам за сутки

За период эпидемии в России обнаружены 2 242 633 инфицированных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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По данным на 28 ноября коронавирус в России выявлен у 27 100 человек, 510 пациентов умерли. Об этом сообщил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 27 100 новых случаев коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. За период эпидемии в России обнаружены 2 242 633 инфицированных. Выздоровели с начала пандемии 1 739 470 человек.

Больше всего новых заражений коронавирусом в Москве — там обнаружено 7 320 заболевших. Санкт-Петербург остается на втором месте по количеству новых случаев инфицирования. Там за сутки коронавирус выявлен у 3695 человек. В Московской области на 28 ноября выявлено 1065 заболевших COVID-19.

Во всех регионах УрФО остается сложная ситуация с коронавирусом. В Свердловской области обнаружены 390 новых заболевших. В ЯНАО выявлено 195 случаев заражения коронавирусом. В ХМАО за сутки коронавирус подтвердился у 215 человек. В Тюменской области число зараженных за сутки достигло 165. В Пермском крае и Челябинской области 301 и 261 больной соответственно. Меньше всего случаев в Курганской области — там коронавирус обнаружили у 104 человек.

Сутками ранее в России было обнаружено 27 543 заболевших коронавирусом. Это рекорд количеству суточных заражений с начала эпидемии. Немецкий вирусолог Александр Кекуле считает, что пандемия COVID-19 началась из-за мутации вируса в Италии, сообщает сайт «Подмосковье сегодня».