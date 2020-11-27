Бунтующим медикам из Нижнего Тагила ответил замгубернатора

Павел Креков рассказал, что врачей не будут увольнять из-за перевода автопарка скорой помощи на аутсорсинг Фото: Анна Майорова © URA.RU

Перевод водителей скорой помощи Нижнего Тагила под руководство частных компаний улучшит качество службы и условия работы врачей. Об этом рассказал URA.RU замгубернатора Свердловской области Павел Креков.

«Это (передача автопарка на аутсорсинг — прим. ред.) ведет к улучшению станции скорой медицинской помощи как медицинского учреждения», — рассказал Креков. По его словам, перевод водителей скорой помощи на аутсорсинг не влечет за собой увольнений врачей. «Уровень оплаты труда водителей не только не снижается, но и несколько повышается, парк автомобилей обновляется», — подчеркнул Креков в беседе с URA.RU. Он отметил, что благодаря аутсорсингу врачи перестанут обслуживать автомобили и будут заниматься только прямыми обязанностями.

Креков подчеркнул, что специалисты обсудят все вопросы, которые возникли у врачей Нижнего Тагила. «Но я объективно не могу понять, в каком месте здесь зарыта опасная собака», — заключил замгубернатора. Он рассказал, что власти разорвут контракт с аутсорсерами, если они будут недоброкачественно выполнять свою работу. В таком случае вернут старую систему управления автопарком.

Ранее врачи скорой помощи в Нижнем Тагиле (Свердловская область) записали видеообращение, в котором выступили против перевода водителей службы под управление частных компаний. Они считают, что эта реформа грозит ухудшением условий работы и уровня оказания услуг населению.