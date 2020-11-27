27 ноября 2020

Скорая помощь Нижнего Тагила протестует против решения Куйвашева

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Врачи и скорая помощь. Тюмень, скорая помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи
Скорую помощь Нижнего Тагила планируется перевести на аутсорсинг Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Врачи скорой помощи в Нижнем Тагиле (Свердловская область) записали видеообращение, в котором выступили против перевода водителей службы под управление частных компаний (аутсорсинг). Свое видеообращение записал заведующий подстанцией скорой помощи Дзержинского района Виктор Кондратьев.

«Я, администрация и медицинские работники свою точку зрения высказали. Я, как и весь коллектив, всегда относился к этому (переводу водителей на аутсорсинг — прим. ред.) негативно», — сказал Кондратьев в коллективном видеообращении. По его словам, сотрудники подстанции выступали против аутсорсинга еще год назад.

Кондратьев рассказал, что врачи писали письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, в котором просили не передавать управление автопарком скорой помощи под управление частных компаний.

URA.RU отправило запросы в министерство здравоохранения Свердловской области и региональный оперштаб. Представитель ведомств не дали ответа.

Мэрия Екатеринбурга откажется от сотрудничества с пермской компанией ООО «Феникс-Логистика», оказывающей городским властям услуги по перевозке неотложных больных. Ранее сообщалось, что скорая помощь в России не справляется с возложенной на нее нагрузкой. Прогнозируются массовые смерти россиян, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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