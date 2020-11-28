Дзюбе вернули привилегии, которых он лишился после секс-скандала

Дзюба вновь выйдет на поле в качестве капитана команды
Нападающему Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку в «Зените» после скандала со слитым интимным видео. Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дзюба выйдет на поле в качестве капитана «Зенита» в матче РПЛ против «Арсенала». В двух предыдущих матчах Дзюба был лишен капитанской повязки, она была передана защитнику Деяну Ловрену.
Интимное видео с участием нападающего Артема Дзюбы слили в сеть в начале ноября. Из-за скандала футболист был лишен капитанской повязки и отстранен от участия в ноябрьских матчах.