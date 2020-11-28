Дзюбе вернули привилегии, которых он лишился после секс-скандала

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Екатерининская благотворительная ассамблея. Екатеринбург, спортивная форма, лот, дзюба
Дзюба вновь выйдет на поле в качестве капитана команды Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Нападающему Артему Дзюбе вернули капитанскую повязку в «Зените» после скандала со слитым интимным видео. Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Дзюба выйдет на поле в качестве капитана «Зенита» в матче РПЛ против «Арсенала». В двух предыдущих матчах Дзюба был лишен капитанской повязки, она была передана защитнику Деяну Ловрену.

Интимное видео с участием нападающего Артема Дзюбы слили в сеть в начале ноября. Из-за скандала футболист был лишен капитанской повязки и отстранен от участия в ноябрьских матчах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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