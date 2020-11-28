Правительство РФ и Центробанк могут закрыть программу льготной ипотеки в случае повышенного спроса на кредиты под 6,5%. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился ведущий эксперт Института современного развития, экономист Никита Масленников.
«Если сейчас все побегут, то правительство и Центральный банк постараются прекратить действующую программу с 1 июля, потому, что будет ажиотаж на рынке и перегрев. Это вызовет повышенный рост цен», — сказал Масленников. По его словам, снижения стоимости жилья можно ожидать только в случае увеличения предложения на рынке недвижимости. Экономист подчеркнул, что и сейчас из-за повышенного спроса на ипотеку ситуация рискованная. Неизвестно, как россияне будут обслуживать кредит, так как реальные доходы и зарплаты растут медленно. Он призвал брать ипотеку только в том случае, если уверен в том, что сможешь платить.
Аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева спрогнозировала рост средневзвешенной ставки по ипотеке до 7,7% в 2021 году. Она связала это с повышенным спросом на кредиты, которые берут на покупку недвижимости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года, пишет RT. В Центробанке заявили, что из-за льготной ипотеки россиян может ждать взлет цен на недвижимость и рост долговой нагрузки. Финансовый аналитик, младший директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский отметил, что новостройки уже подорожали, передает агентство Nation News.
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