Блогер Даня Милохин потроллил Настю Ивлееву в Instagram. Фото

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Блогер Даня Милохин повторил фотографии звезды Анастасии Ивлеевой Фото: Instagram @danya_milokhin

TikTok-блогер Даня Милохин посмеялся над ведущей «Орла и Решки» Анастасией Ивлеевой. Он выложил смешные фотографии, повторив ее снимки в Instagram.

«Отгадайте, чьи фотки повторил этот красивый мальчик», — подписал он серию фотографий из ванной, выложенных в Instagram. Пользователи сразу узнали в снимках пародию на Ивлееву.

«Настюшка Ивлеева», — пишет пользователь в комментариях. Сама звезда также ответила блогеру. «Моя ты радость», — ответила она, добавив эмодзи-сердечко в конце.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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