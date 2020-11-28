Блогер Даня Милохин повторил фотографии звезды Анастасии Ивлеевой
TikTok-блогер Даня Милохин посмеялся над ведущей «Орла и Решки» Анастасией Ивлеевой. Он выложил смешные фотографии, повторив ее снимки в Instagram.
«Отгадайте, чьи фотки повторил этот красивый мальчик», — подписал он серию фотографий из ванной, выложенных в Instagram. Пользователи сразу узнали в снимках пародию на Ивлееву.
«Настюшка Ивлеева», — пишет пользователь в комментариях. Сама звезда также ответила блогеру. «Моя ты радость», — ответила она, добавив эмодзи-сердечко в конце.
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