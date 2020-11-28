В Кремле заявили о переносе послания Путина Федеральному собранию

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков сообщил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию могут перенести Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В этом году российский лидер Владимир Путин не будет обращаться с посланием к Федеральному собранию. Оглашение послание, возможно, состоится в начале 2021 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В этом году его, наверное, не будет, до конца года», — приводит слова Пескова РИА «Новости». Он предположил, что мероприятие могу перенести на начало будущего года. Представитель Кремля подчеркнул, что не существует юридической обязанности оглашать послание до конца календарного года.

Обращение главы государства Федеральному собранию переносят уже несколько лет подряд. Ежегодная пресс-конференция Путина состоится 17 декабря, передает RT. Российский лидер выйдет на связь из своей резиденции.

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