Без убитого физика-ядерщика Ирану будет сложно продолжить ядерные программы Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ

России не следует вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем, так как в итоге может сложиться ситуация аналогичная Сирии. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин.

Ранее в Иране убили физика, одного из создателей ядерной программы Ирана Мохсена Фахризаде. Американские спецслужбы обвинили в этом Израиль. Официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди высказал такую же позицию, пишет радио Sputnik. Глава Ирана Хосан Роухани при этом пообещал, что это преступление не повлияет на развитие атомной отрасли в стране.

«России не хватало только в этот конфликт влезть для полного счастья. Мы вмешались в Сирию. Офицеры запаса предупреждали, что не надо лезть туда, будет ловушка. Залезли, одержали четыре или пять побед, а вылезти не можем. Сейчас мы в Карабахе, но там хотя бы братский народ, его надо спасать. Но если мы еще полезем на Ближний Восток, то против кого?» — поделился с URA.RU своим мнением Жилин.

Эксперт уточнил, что Россия не может вмешиваться в этот конфликт по еще одному обстоятельству. «У нас прекрасное отношение с Израилем. С Ираном тоже вроде как поддерживаем такие хорошие отношения. Пусть хоть где-нибудь не нашими руками», — резюмировал он.

По его мнению, за убийством физика-ядерщика действительно стоит Израиль. «Я так понимаю, что это сделали израильтяне, поскольку они неоднократно заявляли, что никогда не допустят появление у Ирана ядерной бомбы и прочего, поэтому они вычеркнули одного из выдающихся физиков, без которого будет очень тяжело Ирану продолжать эти ядерные программы», — считает Жилин.