Песков загадал новогоднее желание

Дмитрий Песков пожелал, чтобы следующий год был не такой, как 2020-й Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что наступающий 2021 год будет отличаться от уходящего. Такое пожелание он озвучил на открытии ГУМ-катка на Красной площади.

Отвечая на вопрос, что бы он пожелал москвичам, Песков сказал, что говорить об этом еще рано, пока всем нужно напряженно работать. «Еще долго до Нового года. Но, наверное, хочется пожелать, чтобы следующий год был другим. Не таким, как 2020», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря главы государства.

Говоря об открытии катка, Песков отметил, что это очень важно для понимания того, что «жизнь идет вперед». Людям следует быть осторожными, заботиться о себе и окружающих, но при этом они должны «жить и радоваться жизни».