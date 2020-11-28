Одно из любимых развлечений молодежи оказалось крайне опасным Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Видеоблогер Юрий Янив на своем YouTube-канале SlivkiShow наглядно продемонстрировал, что будет, если в руке взорвется петарда. В восьмиминутном ролике он протестировал пиротехнику разного размера и убедил подписчиков, что увлечение является крайне опасным занятием.

Специально для теста при помощи куриных костей и желатина блогер сделал имитацию человеческой руки. Держателем стала ручка от швабры. Само тестирование пиротехники проходило на лесной поляне. Вначале блогер снял, как взрывается маленькая петарда. От нее остались на «руке» ожоги. От петарды побольше повреждений оказалось больше — к ожогу добавилась рваная рана и разрыв мышц.

Петарда средних размеров привела к перелому костей на нескольких пальцах. Последние две петарды больших размеров оказались губительны для самодельной кисти. «Руку будто разрезало на куски. Ее кости разбиты, как будто граната разорвалась, а не петарда», — комментирует последствия взрыва видеоблогер.

Янив отмечает, что пиротехника и в самом деле является одним из самых опасных развлечений молодежи. «В погоне за адреналином можно получить ожоги, повреждения кожи или даже лишиться пальцев. Не стоит тратить на это деньги и рисковать здоровьем, лучше купите на эти деньги что-то вкусное или полезное», — дает напоследок совет блогер.

Подписчики SlivkiShow оказались впечатлены экспериментом. Сразу несколько человек заявили, что почувствовали боль в руке, когда смотрели видео. «Мне становится больно когда я смотрю на желатиновую разорванную руку», — написала о своих ощущениях Taylex. «Это должны показывать по федеральным каналам», — предложил Kirou. «Только не показывайте это видео моей маме, а то нового года у меня не будет», — попросил Исмаил.