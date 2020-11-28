Похороны выливаются в миллионы рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Похороны для вип-персон в России могут обойтись даже дороже свадьбы. Некоторые люди даже берут кредиты, чтобы достойно проводить умершего родственника в последний путь.

«Ритуальные фирмы организуют похороны под ключ: они позаботятся о том, чтобы покойника обмыли, одели в соответствующую одежду, положили в гроб и так далее. В принципе ничего сверхъестественного в похоронах для богатых нет, кроме ценника, конечно», — приводит слова владельца сети ритуальных бюро Ильи Болтунова Sobesednik.ru.

Самая большая статья расходов — это гроб. По словам Болтунова, у богачей пользуются спросом гробы американской фирмы Batesville Casket из натурального дерева. Они оборудованы фирменным замком с ключом и сертификатом. «Замок нужен на тот случай, когда человека хоронят в драгоценностях, чтобы не допустить разграбления могилы вандалами», — поясняет владелец ритуальных бюро, уточнив,что цена на эти изделия колеблется в размере от 200 до 500 тысяч рублей.

На сайте ГБУ «Ритуал» выставлен гроб Swarovski за три млн рублей. Производители уверяют, что сделали его вручную из элитных пород дуба. Гроб инкрустирован шестьюдесятью тысячами драгоценных камней. «Сияние этого белоснежного гроба украсит любую прощальную церемонию, придаст ей респектабельности и подчеркнет достоинства покойного», — сообщает продавец.

Вторая статья расходов — транспорт. «Однозначно катафалки вип-класса: „Мерседес“, „Кадиллак“, „Мазерати“», — говорит Болтунов. При этом уточняет, что самой большой статьей похоронных вип-расходов остается место на кладбище. В Москве самыми престижными остаются Ваганьковское, Новодевичье и Троекуровское. Мест там почти не осталось. Стоимость захоронения начинается от шести млн рублей. За эти деньги в столице можно купить однокомнатную квартиру у метро или приличную двушку в городах-миллионниках.

На данный момент это самый дорогой гроб в стране Фото: сайт Ritual.ru

Гроб украшен шестьюдесятью тысячами драгоценных камней австрийской ювелирной компании Swarovski Фото: сайт Ritual.ru

Стоимость корзины цветов начинается от 25 тысяч рублей и до сотен тысяч Фото: скрин сайта Ritual.ru