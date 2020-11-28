Организатор БДСМ-тусовок в Екатеринбурге устроил тайную вечеринку

Станислав Словиковский устроил вечеринку по случаю дня рождения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге Станислав Словиковский, известный городскому сообществу организацией БДСМ-тусовок Blue Velvet, устроил закрытую вечеринку по случаю своего дня рождения. Приглашение он разместил на своей странице во «ВКонтакте».

«В этом новом ковидном мире мы так редко стали встречаться. Но сегодня есть железобетонный повод. Соскучились по настоящим тусовкам? Сегодня тот самый день, когда можно! Начинам в 21.00 и до талого. Всех всех всех зову на свой день рождения и мегакрутую вечеринку с обоймой музыкантов», — написал Словиковский.

Мероприятие проходит в клубе Fame. Чтобы попасть внутрь, гостям нужно было заранее вступить в созданную группу «ВКонтакте», а по приезде набрать распространенный среди участников номер телефона. Вход стоит 500 рублей. На вечеринку был приглашен известный саксофонист Сергей Летов, диджеи, музыканты и стрит-арт-художник Илья Мозги.

Весной этого года Словиковский уже был оштрафован за вечеринку на 30 человек в квартире одного из домов по улице Московская. Тогда он заплатил за нарушение на массовые мероприятия 15 тысяч рублей.