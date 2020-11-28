28 ноября 2020
27 ноября 2020

В Челябинской области побит рекорд по новым случаям коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника 14. Тюмень, медсестра, люди в масках, врач, доктор
За последние сутки в Челябинской области выявили 276 новых случаев COVID-19 Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области за последние сутки зафиксировано 276 новых случаев коронавируса. Об этом сообщил региональный минздрав. Это стало абсолютным рекордом для области с начала пандемии COVID-19.

Предыдущий рекорд был поставлен 28 ноября, когда было выявлено 272 случая заражения коронавирусом. «+276 новых подтверждений ко вчерашнему дню», — говорится в сообщении минздрава региона в telegram-канале. За минувшие сутки вылечилось 48 человек. В Челябинской области скончалось 12 пациентов с коронавирусом, однако в половине случаев инфекция была сопутствующим заболеванием.

За все время пандемии в регионе обнаружено 26 367 случаев коронавируса. 16 689 человек выздоровели и выписаны из больниц.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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