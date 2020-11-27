27 ноября 2020
26 ноября 2020

В Челябинской области новый рекорд по заболевшим коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Тест на коронавирус у журналистов контактных с условно зараженным. Челябинск, медсестра, медик, ахметов вадим, эпидемия
в Челябинской области за сутки проведено 7531 тестов на инфекцию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 28 ноября обнаружено 272 случая заражения коронавирусом за сутки. Это абсолютный рекорд за всю эпидемию в регионе, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.

«На утро 28 ноября в регионе подтверждено 26091 случай заболевания COVID-19 (+ 272)», — передает оперштаб. Отмечается, что один из зараженных учится в школе.

За сутки в регионе выписано 37 человек (с начала эпидемии в регионе — 16841 человек). Для выявления зараженных в Челябинской области за сутки проведено 7531 тестов на инфекцию. На утро 28 января выявлено 11 смертей от COVID-19. Всем пациентам было больше 64 лет. Самым возрастной зараженный умер на 94-м году жизни.

В последние дни в регионе число заболевших коронавирусом растет скачкообразно. Показатели суточного прироста колеблются от 228 до 261 случая. Сутками ранее в Челябинской области был поставлен рекорд прироста числа заболевших. Тогда врачи обнаружили 261 зараженного в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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