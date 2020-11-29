Сванидзе назвал важный нюанс голодомора 30-х годов в СССР

Николай Сванидзе считает, что у Украины нет права обвинять Россию в голодоморе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жертвами голодомора, который случился в 30-х годах прошлого века в СССР, стали не только украинцы, но и люди других национальностей. Об этом URA.RU рассказал историк Николай Сванидзе.

В разговоре с корреспондентом агентства Сванидзе отметил, что голодомор не носил национальный характер. «Сами события трагические. Голодомор имел место. Только не в отношении украинского, а в отношении всего советского крестьянства. Он имел не национальный характер, а, скорее, социальный», — объяснил историк.

Даже если Украина захочет, чтобы из-за голодомора против России ввели новые санкции, мировое сообщество не поддержит Киев, уверен собеседник URA.RU. «По большей части голодомору подверглись сами россияне, русскоязычные люди. Голодомору подверглись не только украинские крестьяне, но и русские, поволжские, казахские, Северный Кавказ. За что санкции? Это все равно, что вспоминать события монголо-татарского ига, и за это санкциям подвергать. Это смешно», — подчеркнул Сванидзе.

«К России это отношение не имеет. Это Советский Союз. Это была политика социального, можно сказать, геноцида крестьян. Не только украинских, а всех. И здесь они могут по этому поводу внутри себя возбуждать антироссийские настроения, но в международном масштабе это не будет иметь никакого успеха», — добавил историк.

В Украине 28 ноября прошел День памяти жертв голодомора. По информации Службы безопасности Украины (СБУ), советские власти скрывали смерти миллионов украинцев от голода, передает деловая газета ВЗГЛЯД. Они сослались на «неклассифицированные архивы». По разным данным, за два года погибло от двух до восьми миллионов человек. В 2006 году Киев признал произошедшее геноцидом украинского народа. Россия, в свою очередь, с такой позицией не согласна. В МИД говорили, что голод имел массовый характер и затронул разные районы СССР.