Украина обвинила СССР в сокрытии миллионов смертей в 30-х годах

СБУ рассекретила документы о «геноциде» украинского народа Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Советские власти скрывали смерти миллионов украинцев от голода в начале 1930-х годов. Такое заявление в Facebook сделала Служба безопасности Украины (СБУ), сославшись на «неклассифицированные архивы».

«Миллионы украинцев погибли во время голодомора 1932-33 годов. Но советская власть не признала никаких намеков на созданный ею геноцид. Об этом свидетельствуют неклассифицированные архивы», — говорится в сообщении ведомства.

Демографический кризис, как отмечается, отразила всесоюзная перепись 1937 года. Тогда на территории Украины проживало 29 млн человек, примерно как в 1926-м, хотя демографы ожидали, что численность населения выросло до 35 млн. «Вот такой итоговый отчет ′′ не понравился ′′ головам отделения. Так лидеров переписи населения <…> обвинили в ′′ искусственно заниженных и извращенных цифрах ′′ и традиционно расстреляли», — добавили в СБУ.

28 ноября на Украине прошел памятный день — День памяти жертв голодомора. Массовый голод на Украине, как напоминает РБК, произошел в 1932—1933 годах. По разным оценкам, в это время погибли от 2 до 8 млн человек. В 2006 году Киев признал произошедшее геноцидом украинского народа. Россия, в свою очередь, с такой позицией не согласна. В МИД говорили, что голод имел массовый характер и затронул разные районы СССР.