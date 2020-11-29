В свердловском ГУ МВД — новый руководитель крупнейшего управления

Назначенец приехал в Екатеринбург из Республики Коми Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

В ГУ МВД по Свердловской области состоялось важное назначение. Пост замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков получил полковник полиции Александр Березин, до этого возглавлявший управление МВД по Сыктывкару (столица Республики Коми). Об этом URA.RU сообщили источники в силовых структурах.

В пресс-службе свердловского полицейского главка подтвердили назначение. «Руководитель, о котором идет речь, с 1 декабря приступит к исполнению служебных обязанностей в качестве врио начальника данного подразделения, — рассказал агентству пресс-секретарь регионального ГУ МВД Валерий Горелых. — Должностное лицо, ранее исполнявшее обязанности руководителя управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, продолжит работу на своем посту в качестве заместителя».

Фото: с сайта 11.мвд.рф

По данным URA.RU, протежирует Березина его земляк и тезка — замначальника свердловского ГУ МВД Александр Постовалов (оба они — из Кургана). При этом в управлении наркоконтроля нет начальника. Его обязанности пока исполняет другой заместитель — Владислав Гусев. В силовых структурах обсуждают, что Березин назначен с перспективой стать руководителем структуры. Однако, учитывая некоторые разногласия между Постоваловым и шефом свердловской полиции Александром Мешковым, этот вариант — также под вопросом: не исключено, что у Мешкова будет своя кандидатура на должность главы УНК.

Александр Березин родился и вырос в Кургане. Юридическое образование получил в Тюмени, но начинал службу на малой родине — в уголовном розыске. В 2016 году получил назначение в МВД по Республике Коми, где вскоре возглавил оперативно-розыскное управление. В 2017 был назначен замначальника УМВД по Сыктывкару, а в 2019 возглавил это управление. Имеет медали «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени и нагрудный знак «Лучший сотрудник криминальной милиции».