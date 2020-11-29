Путин сделал замечание чиновникам. «Наденьте шапки. Уши замерзнут!» Видео

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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин переживал, что чиновники могли замерзнуть без головных уборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин сделал замечание чиновникам. Они во время совещания о ситуации в Усолье-Сибирском находились на улице без головных уборов.

«Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут», — приводят слова Путина РИА «Новости». Он призвал участников совещания надеть головные уборы, чтобы не заболеть. Отмечается, что чиновники поспешно сняли шапки и капюшоны, как только президент вышел на связь. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и глава Усолья-Сибирского Максим Торопкин.

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области уже 10 лет разрушается обанкроченное и заброшенное предприятие «Усольехимпром», на территории которого осталось множество ядовитых химических веществ, пропитавших почву и подземные воды. Путин сообщил, что экологическую катастрофу удалось предотвратить, передает деловая газета «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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