Владимир Путин переживал, что чиновники могли замерзнуть без головных уборов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин сделал замечание чиновникам. Они во время совещания о ситуации в Усолье-Сибирском находились на улице без головных уборов.

«Наденьте шапки, холодно — уши замерзнут», — приводят слова Путина РИА «Новости». Он призвал участников совещания надеть головные уборы, чтобы не заболеть. Отмечается, что чиновники поспешно сняли шапки и капюшоны, как только президент вышел на связь. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, полпред президента в СФО Сергей Меняйло и глава Усолья-Сибирского Максим Торопкин.

В городе Усолье-Сибирском Иркутской области уже 10 лет разрушается обанкроченное и заброшенное предприятие «Усольехимпром», на территории которого осталось множество ядовитых химических веществ, пропитавших почву и подземные воды. Путин сообщил, что экологическую катастрофу удалось предотвратить, передает деловая газета «Взгляд».