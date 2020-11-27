Путин лично занялся решением проблемы, пугающей губернаторов

Владимир Путин в ручном режиме регулирует экологические кризисы в регионах Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин задал новый тон российской политической повестке. С начала года глава государства увеличил количество совещаний по экологии и в ручном режиме регулирует кризисы, возникающие в регионах. Своими действиями президент снимает новые вызовы перед властью, считают политологи. Дело в том, что россияне стали чаще выплескивать свое недовольство общим положением дел в стране через эко-протесты, а губернаторы бывают не способны самостоятельно снять напряжение в территориях.

26 ноября президент РФ Владимир Путин из Сарова провел видеоконференцию, посвященную спасению Усолья-Сибирского (Иркутская область) от экологической катастрофы. В городе уже 10 лет разрушается обанкроченное и заброшенное предприятие «Усольехимпром», в котором осталось множество ядовитых химических веществ, пропитавших почву и подземные воды. Начиная выступление Путин напомнил, что летом 30 июля на совещании дал поручения по ликвидации загрязнений: «Прежде всего должны были быть реализованы меры, связанные с обезвреживанием опасных объектов и защитой людей, обеспечением бесперебойной работы систем городского хозяйства, сохранением занятости для работающих на этой территории предпринимателей и просто работников».

Часть участников ВКС докладывала о ситуации в Усолье из самого города Фото: Kremlin.ru

Вице-премьер Виктория Абрамченко, включившаяся в эфир из Усолья сообщила, что запланированные на 2020 год работы выполняются с опережением и для жизни горожан угрозы уже нет. «Завершены два наиболее важных мероприятия: полностью перезатарены 17 железнодорожных цистерн, демонтирован цех ртутного электролиза». В целом работы по ликвидации экологической катастрофы продлятся до 2024 года, на них потребуется 48 млрд рублей, добавил глава Росатома Алексей Лихачев. Он сообщил о планах корпорации заняться развитием города: «Необходимо привести город к средним показателям городов Росатома. Таким образом, к нашим 25 городам присутствия добавился 26-й — Усолье». Путин призвал участников ВКС: «Нельзя снижать темпов работы по решению проблем».

Стоит отметить, что Путин на протяжении всего 2020 года уделяет повышенное внимание проблемам экологии. В июне президент лично вывел на федеральный уровень историю с разливом топлива в Норильске, раскритиковав иркутского губернатора Александра Усса за то, что он узнал о ЧП из социальных сетей. В августе президент урегулировал конфликт в Башкирии вокруг шихана Куштау, поручив властям разобраться в ситуации. URA.RU подсчитало, что в целом за 11 месяцев президент провел девять встреч и совещаний целиком посвященных экологии. На них, к примеру, обсуждалось водоснабжение, рыболовство, лес, техногенные аварии. В 2019 году мероприятий про экологию было два, в 2018 — три.

Политолог Фирдус Алиев полагает, что президент фиксирует и реагирует на тот факт, что «экологическая тематика в принципе стала повседневным чаянием очень многих россиян». «По стране она точно не выходит из топ-10 тем, которые беспокоят жителей, а в ряде территорий, эта тема даже в топ-3.

Внимание Путина к проблеме — это ответ на то, что волнует россиян. Они видят в этом целый комплекс защиты их интересов, в том числе здоровья, заботы об их детях.

Ведь самые главные эко-активисты, это мамочки с детьми, которые думают об их будущем», — считает Алиев. Эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин добавил: «Президент — основной политический актор в текущей системе, поэтому его внимание задает общий тон повестки».

На экологических протестах россияне выплескивают недовольство из-за социально-экономических трудностей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Замдиректора «Левада-центра» Денис Волков в разговоре с URA.RU подтвердил: соцопросы показывают, что россияне ставят экологическую обстановку на пятое место по важности после социально-экономических проблем (рост цен, рост безработицы, бедность, недоступность медобслуживания). А в начале года социологи фиксировали, что 84% россиян считают, что проблемы экологии затрагивают лично их и их семьи. Волков добавил, что в последние годы россияне стали острее реагировать на экологические проблемы.

«Напряжение повысилось в последние годы во многом в связи с социально-экономической обстановкой, например, с падением доходов. Экологические проблемы сопрягаются с такими вопросами и становятся триггерами, когда общество выплескивает свое недовольство. Это видно не только по опросам, но и на примере протестов. Раньше не было таких больших акций, как в Шиесе [в Архангельской области] или из-за Куштау [в Башкирии]», — сказал Волков. Обостряет ситуацию то, что

губернаторам зачастую не удается взять экологическую тему под контроль, «когда проблема приобретает федеральный масштаб и к ее обсуждению подключаются федеральные СМИ и лидеры мнений», добавил политолог Карягин.

Ранее URA.RU писало, что экологической темой по-новому занялась и «Единая Россия». Считается, что вошедший в ее штаб экс-глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин должен активизировать партийную деятельность на данном направлении.

Политолог Сергей Поляков в разговоре с URA.RU отметил, что обычно тему экологии активно используют оппозиционеры, и они могут на ней раскачать протестные настроения перед выборами в Госдуму 2021 года. «Экология играет серьезную роль в предвыборных программах оппозиционных партий. Ведь любые попытки власти по обустройству экономической, промышленной жизни городов можно придать критике, — сказал Поляков. — Действиями „Единой России“ и президента могут двигать желание перехватить повестку. Когда избиратель, озабоченный экологией, пойдет на избирательный участок, у него будет в голове вопрос — кто больше говорит об этой тематике. И оппозицию будет не слышно».