В Госдуме сделали заявление о проверке доходов пенсионеров

Проверка дополнительных доходов пенсионеров не запланирована Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В следующем году проверять пенсионеров на дополнительные доходы не планируется. Об этом сообщил замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Нас заверили, что никаких массовых проверок пенсионеров не планировалось и не планируется», — рассказал Исаев РИА «Новости». Эту информацию подтвердили в Минтруда и Пенсионном фонде России. По словам Исаева, ПФР будет работать в штатном режиме.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что на следующий год запланирована проверка пенсионеров на допдоходы из-за нарушений с переплатой или же недополучением выплат, передает телеканал 360. Пользователи социальных сетей критически отнеслись к этим планам. Они считают, что проверка обернется обеднением пожилых людей.