В Госдуме сделали заявление о проверке доходов пенсионеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Смог. Старые гаражи. Курган, бабушки, пенсия
Проверка дополнительных доходов пенсионеров не запланирована Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В следующем году проверять пенсионеров на дополнительные доходы не планируется. Об этом сообщил замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

«Нас заверили, что никаких массовых проверок пенсионеров не планировалось и не планируется», — рассказал Исаев РИА «Новости». Эту информацию подтвердили в Минтруда и Пенсионном фонде России. По словам Исаева, ПФР будет работать в штатном режиме.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец сообщила, что на следующий год запланирована проверка пенсионеров на допдоходы из-за нарушений с переплатой или же недополучением выплат, передает телеканал 360. Пользователи социальных сетей критически отнеслись к этим планам. Они считают, что проверка обернется обеднением пожилых людей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...