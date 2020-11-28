Пользователи социальных сетей считают, что пенсионеры в России получают слишком мало Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пользователи социальных сетей критически отнеслись к планам провести проверку российских пенсионеров. Соответствующие реакции они выложили в своих аккаунтах Twitter и Instagram.

Они считают, что проверка обернется обеднением пожилых людей. Кроме этого, большинство аудитории уверено, что на пенсионерах нельзя экономить.

Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что пенсионеров в 2021 году проверят на дополнительные доходы. По ее словам, это позволит снять надбавки к пенсиям тех, кто получает ниже прожиточного минимума. После проверки некоторым пенсионерам придется вернуть полученные деньги.

Некоторые предположили, что проверка призвана принести дополнительные средства в бюджет РФ.

Фото: Twitter

Другие усомнились в том, что пенсионеры получают больше, чем положено.

Фото: Twitter

Пользователи Instagram считают, что нужно проводить проверку не пенсионеров, а пенсионного фонда.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Некоторые в ответ на новость о проверке размещают карикатуры.

Фото: Twitter

Ранее сенатор Елена Бибикова рассказала, что пенсии россиян могут вырасти в 2021 году, передает « Царьград ». С января все страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%, добавила она.