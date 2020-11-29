Российскую вакцину от коронавируса будут испытывать на подростках

Российскую ивакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» будут испытывать на подростах. Об этом заявили в центре «Вектор».
«Испытания вакцины „ЭпиВакКорона“ на подростках 14-17 лет могут начаться в декабре», — приводит РИА «Новости» слова директора центра Рината Максютова. Однако, как ранее говорил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков, массовая вакцинация детей будет пока невозможна, уточняет «Национальная служба новостей».
При этом детский вариант российской вакцины «Спутник V» только начнут создавать в следующем году. Она будет вводится подросткам 15-18 лет, пишет телеканал 360. Потом клинические испытания будут проводиться на тех, кому 12-15 лет, и далее по этой схеме.
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