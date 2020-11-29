Аналитики заявили о резком росте ставок по ипотеке

Ставки по ипотечным кредитам в России достигли минимума. После завершения программы льготной ипотеки начнут расти. Об этом говорится в исследовании агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).
По мнению аналитиков, в первой половине следующего года средняя ставка по новым кредитам может опуститься с 7,3% до минимума в 6,8—7%, без учета программы льготной ипотеки — с 7,7—7,8% до 7,4-7,5%. После завершения программы льготной ипотеки ставки временно будут расти, так как новые выдачи будут обеспечиваться только собственными программами банков, считают в НКР.
«Опустить ставки ниже не позволит необходимость поддерживать доходность по депозитам, которые являются ключевым источником фондирования ипотеки. Чтобы опускать ставки по ипотеке дальше, банкам придется еще больше снижать ставки по вкладам. Но сегодня банки и так сталкиваются со снижением интереса к этому инструмента со стороны населения», — пояснил Forbes управляющий директор НКР Михаил Доронкин.
В 2021 году средневзвешенная ставка по ипотеке в России может подняться выше 7,7%, заявила ранее аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Надежда Караваева. По ее словам, в первом квартале 2021 года ставка вырастет до 7,7%, а к концу года ожидается более серьезный рост. Повышение средневзвешенной ставки связано с ростом ключевой ставки Центробанка. В октябре 2020 года она поднялась до 7,32%.
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