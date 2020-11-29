В ХМАО неделю растет число заболевших коронавирусом

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 225 человек, 24 ноября было зафиксированною 197 зараженных. С того времени число заболевших только росло. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 225 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 175 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 12 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,07», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:
- Сургут — 47;
- Ханты-Мансийск — 32;
- Нягань — 31;
- Нижневартовск — 21;
- Нефтеюганский район — 20;
- Сургутский район — 14;
- Советский район — 8;
- Когалым — 8;
- Октябрьский район — 8;
- Пыть-Ях — 8;
- Урай — 7;
- Югорск — 4;
- Мегион — 3;
- Белоярский район — 3;
- Ханты-Мансийский район — 2;
- Нефтеюганск — 13;
- Радужный — 1;
- Нижневартовский район — 1;
- Покачи — 1;
- Кондинский район — 1;
- Березовский район — 1.
Состояние 151 пациента тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 131,3%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 407 человек (4 человека за сутки). За сутки излечились 228 человек, за весь период пандемии — 29 254 югорчанина.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО поставлен новый антирекорд по коронавирусу. Тогда медики оценили состояние 167 пациентов, заболевших коронавирусом, как тяжелое.
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