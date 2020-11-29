В ХМАО неделю растет число заболевших коронавирусом

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 225 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 225 человек, 24 ноября было зафиксированною 197 зараженных. С того времени число заболевших только росло. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 225 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 175 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 12 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,07», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

Сургут — 47;

Ханты-Мансийск — 32;

Нягань — 31;

Нижневартовск — 21;

Нефтеюганский район — 20;

Сургутский район — 14;

Советский район — 8;

Когалым — 8;

Октябрьский район — 8;

Пыть-Ях — 8;

Урай — 7;

Югорск — 4;

Мегион — 3;

Белоярский район — 3;

Ханты-Мансийский район — 2;

Нефтеюганск — 13;

Радужный — 1;

Нижневартовский район — 1;

Покачи — 1;

Кондинский район — 1;

Березовский район — 1.

Состояние 151 пациента тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 131,3%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 407 человек (4 человека за сутки). За сутки излечились 228 человек, за весь период пандемии — 29 254 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО поставлен новый антирекорд по коронавирусу. Тогда медики оценили состояние 167 пациентов, заболевших коронавирусом, как тяжелое.