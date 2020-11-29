29 ноября 2020
28 ноября 2020
27 ноября 2020

В ХМАО неделю растет число заболевших коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция общественного транспорта в Екатеринбурге во время пандемии коронавируса COVID-19, транспорт, троллейбус, защитный костюм, эпидемия, дезинфекция, екатеринбург , санитарная обработка, пандемия коронавируса, медицинский костюм
В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 225 человек Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки коронавирусом заразилось 225 человек, 24 ноября было зафиксированною 197 зараженных. С того времени число заболевших только росло. Обновленные данные опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 225 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. На момент выявления у 175 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 12 человек — бессимптомно. Коэффициент распространения инфекции — 1,07», — публикует обновленные данные оперштаб. Статистика по территориям выглядит так:

  • Сургут — 47;
  • Ханты-Мансийск — 32;
  • Нягань — 31;
  • Нижневартовск — 21;
  • Нефтеюганский район — 20;
  • Сургутский район — 14;
  • Советский район — 8;
  • Когалым — 8;
  • Октябрьский район — 8;
  • Пыть-Ях — 8;
  • Урай — 7;
  • Югорск — 4;
  • Мегион — 3;
  • Белоярский район — 3;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Нефтеюганск — 13;
  • Радужный — 1;
  • Нижневартовский район — 1;
  • Покачи — 1;
  • Кондинский район — 1;
  • Березовский район — 1.

Состояние 151 пациента тяжелое, 109 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию — 131,3%. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 407 человек (4 человека за сутки). За сутки излечились 228 человек, за весь период пандемии — 29 254 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО поставлен новый антирекорд по коронавирусу. Тогда медики оценили состояние 167 пациентов, заболевших коронавирусом, как тяжелое.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...