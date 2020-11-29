29 ноября 2020
28 ноября 2020

В школах Екатеринбурга продлят учебный год. Сроки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка в учебному сезону в МБОУ гимназия № 5. Екатеринбург, школьник, тепловизор, ученик, школа, охранник
В школах соблюдаются строгие санитарные меры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге планируют продлить учебный год до 12 июня. Такие сроки назвали источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«Из-за всех ограничений, которые пришлось вводить из-за коронавируса, программу школьники не успеют пройти, поэтому сейчас обсуждается решение о продлении учебного года до 12 июня», — рассказал инсайдер, знакомый с ситуацией. Он предположил, что аналогичное решение может быть принято в отношении всех школьников Свердловской области. Однако в департаменте информационной политики региона не подтвердили продление. «Пока таких решений не принималось», — уточнила руководитель департамента Юлия Прыткова.

Ранее замгубернатора Свердловской области Павел Креков не исключал, что учебный год в школах региона будет продлен. С 30 ноября девятиклассники переведены в очный режим учебы. Ранее с дистанта вышли школьники 1-6 классов и одиннадцатиклассники.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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