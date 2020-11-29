29 ноября 2020

Новые институты развития РФ возьмут под особый контроль

© Служба новостей «URA.RU»
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Москва, разное., белый дом, здание правительства рф, город москва
В правительстве создали рабочую группу по контролю новых институтов развития Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эффективность институтов развития РФ после реформы будет оценивать специально созданная рабочая группа. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ей к середине декабря разработать рекомендации по оценке ключевых показателей эффективности обновленных госорганов.

«Работа обновленных институтов развития будет оцениваться на базе ключевых показателей эффективности (КПЭ)», — говорится в пояснительной записке к поручению Мишустина. Сами показатели предстоит разработать специально созданной для курирования новых институтов рабочей группе под руководством главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

По информации пресс-службы правительства, при разработке новых показателей эффективности приоритет будет смещен от финансовой части к параметрам, характеризующим достижение поставленных главой государства Владимиром Путиным национальных целей. Кроме того, контролирующий орган будет оценивать работу институтов в динамике, а не по итогам годам.

Рабочая группа должна представить разработанную ей систему оценки до 15 декабря. До 25 декабря эти критерии будут утверждены в качестве рабочих на 2021 год.

Ранее стало известно о том, что правительство РФ решило оптимизировать систему институтов развития, сообщает «Национальная служба новостей». По итогам реформ некоторые институты (чья эффективность поставлена под сомнение) будут ликвидированы, другие же объединят.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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