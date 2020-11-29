Ключи от новой квартиры инвалиду должны были дать еще в 2016 году — вне очереди Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Администрация Нового Уренгоя (ЯНАО) с 2016 года игнорировала решение суда о предоставлении жилья вне очереди инвалиду. Как сообщила прокуратура ЯНАО, теперь мэрия не только обязана предоставить гражданину жилье, но и выплатить ему компенсацию.

«Местная администрация по решению суда от 2016 года не предоставляла нуждающемуся гражданину вне очереди благоустроенное жилье на условиях договора социального найма, — сообщили в надзорном органе. На бездействие мэрии в прокуратуру пожаловалась родственница инвалида.

Окружная прокуратура обратилась в суд, который поддержал надзорные органы. Нарушение права гражданина на исполнение судебного акта в разумный срок теперь обойдется мэрии в 50 тысяч рублей.

В администрации Нового Уренгоя пообещали прокомментировать ситуацию в течение дня. Вопросы агентства были переданы в профильный департамент мэрии.

В указанный срок (с 2007 по 2020 год) администрацией Нового Уренгоя руководил Иван Костогриз, ныне являющийся депутатом окружного законодательного собрания. С сентября 2020 года пост главы газовой столицы занял Андрей Воронов.