Студенты тюменского колледжа не носят маски, но хотят перевода на дистант Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В «Тюменском колледже производственных и социальных технологий» не соблюдают социальную дистанцию, не носят маски, а контактные преподаватели продолжают вести занятия. Информация об этом появилась в одной из групп соцсети «Вконтакте».

«Обращение к губернатору Тюменской области и колледжу ТКПСТ. 70% студентов не носят маски и никакого соблюдения дистанции. Если нужно сделать фото, то преподаватели просят надеть маски, говорят, что колледжу не нужны штрафы. Преподаватели есть контактные, но они продолжают приходить и говорят с опущенной маской. Сделайте что-нибудь с этим», — такой пост появился в группе «Типичная Тюмень» в соцсети «Вконтакте». К публикации приложен снимок: в гардеробе учреждения десятки студентов, масок на многих нет, дистанции между учащимися — тоже.

В самом колледже URA.RU рассказали, что пост в соцсети видели. «Мы учим детей, что они должны заботиться о своем здоровье самостоятельно. У нас везде стоят антисептики, введен масочный режим, дежурные администраторы это контролируют. С детьми у нас периодически доходит до скандала — они считают, что маски не спасают, и они не обязаны их носить, якобы это просто рекомендации», — пояснили URA.RU в колледже.

Что касается поста, то в учреждении рассказали, что это не первый случай. А делается это ради того, чтобы закрыть колледж на дистант. При этом само учреждение принять такое решение не может, оно подведомственно областному департаменту.

Руководство ведет и учет заболевших. Однако в телефонном разговоре агентству отказались предоставить эту информацию. В колледж направлен официальный запрос.