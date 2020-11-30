ФСБ задержала двух членов банды Басаева. Видео

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ФСБ задержала двух человек, которые, предположительно, могли убивать российских военных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Силовики задержали двух бывших членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба. Об этом на своем сайте сообщает федеральная служба безопасности (ФСБ) России.

«Задержаны уроженцы Чеченской Республики Идалов Асланбек и Идалов Саламбек — участники боестолкновения 4 октября 1999 года в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба», — пишет ФСБ. Бандиты тогда столкнулись с российскими военными. В результате погибли 15 военнослужащих и еще 28 были ранены, пишет агентство Nation news.

Следствие подозревает Идаловых в бандитизме (от 8 до 15 лет колонии), вооруженном мятеже (от 12 до 20 лет колонии) и посягательстве на жизнь правоохранителей (от 12 до 20 лет колонии). Какой срок тюремного заключения может быть применен к злоумышленникам, не уточняется. Силовики утверждают, что других участников терактов прошлых лет, которые избежали ответственности, продолжают искать.

В июне 2020 года ФСБ задержали двух других членов банды Басаева и Хаттаба по этому же делу. Один из них был взят в Крыму, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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