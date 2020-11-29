Детский центр в ЯНАО хотят отдать под коронавирусный госпиталь

В детском центре социально-психологической и медицинской помощи в Надыме могут разметить инфекционное отделение Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» в Надымском районе готов закрыться для работы в обычном режиме. Местные и окружные власти рассматривают вариант размещения там инфекционного отделения для лечения коронавируса, сообщили URA.RU в социальном центре.

«Официально никаких распоряжений на этот счет пока не поступало, — рассказали корреспонденту сотрудники детского центра. — Однако комиссии от мэрии приходили неоднократно, осматривали помещения, решали, что и где можно разместить, какая аппаратура и оборудование потребуются». Сейчас учреждение находится в готовности — в любой момент может выйти постановление о перепрофилировании.

В правительстве ЯНАО (учредителем «Домашнего очага» является окружной департамент соцзащиты) пояснили: реабилитационную работу с детьми сокращать никто не будет. «В случае, если центр придется перепрофилировать, все воспитанники центра смогут получить услуги на дому или посредством дистанционных технологий», — сообщили в пресс-службе.

Представители правительства подтвердили: вариант с «Домашним очагом» рассматривается на случай ухудшения эпидобстановки. «Пока такой необходимости нет. В Надымской ЦРБ имеется резерв свободных коек на уровне 55%», — успокоили надымчан чиновники.

Власти утверждают: постоянно в центре никто не проживает, дети приходят туда на занятия, в основном, индивидуальные или маленькими группами. При этом у местных жителей такой подход к социальному объекты одобрения не вызвал — многие участники местных групп в социальных сетях указали, что с начала пандемии в Надыме можно было оборудовать инфекционные отделения в пустующих зданиях