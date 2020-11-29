В Челябинске экстренно раздают бездомных щенков

Приюты Челябинска заполнены щенками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские зоозащитники переживают, что власти могут затянуть с тендером на отлов и стерилизацию безнадзорных животных. Это может привести к неконтролируемому всплеску рождаемости уличных собак. Уже сейчас приюты для бездомных животных переполнены щенками. В мэрии Челябинска ответили URA.RU, когда поступят средства.

«Только в одном из приютов Челябинска около 40 щенят. Многие из них только родились, поэтому их нельзя отрывать от мамы минимум месяц. Мы боимся, что тендер на отлов и стерилизацию уличных собак будет отыгран не раньше марта, как это было в текущем году. Тогда безнадзорных животных станет еще больше», — рассказала URA.RU зоозащитница Елена Болгова.

Защитники животных добавили, что сейчас активно пристраивают привитых щенков возрастом от 2-3 месяцев на условиях обязательной стерилизации. Это позволит сократить численность уличных животных.

Городские власти ответили URA.RU, что в этом году задержек с тендером не будет. «Конкурс на осуществление деятельности по обращению с безнадзорными животными Челябинска открыт 18 ноября. Сумма остается прежней — 14 млн рублей. Итоги тендера должны быть подведены до конца года», — уточнили URA.RU в мэрии Челябинска.

Щенки приюта «Дай лапу» ждут любящих хозяев и пристраиваются по договору с ненавязчивым отслеживанием судьбы Елена Болгова