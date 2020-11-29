Коронавирус помешал Ройзману презентовать новую книгу

1 декабря издание должно было появиться в магазинах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вышла в свет новая книга экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана «Личный прием». В ней собраны истории горожан, обращавшихся к нему за помощью в его бытность главой Екатеринбурга. 1 декабря книга должна появиться в магазинах города, однако ее презентация отменена из-за коронавируса.

Работа над книгой была завершена еще год назад, но она лишь сейчас выходит в свет, так как, по словам Ройзмана, «шла очень сложно». «Предисловие к книге написали Дмитрий Быков и Людмила Улицкая», — сообщил он URA.RU.

Выпустило книгу издательство «Уральский рабочий». Тираж издания — всего 3000 экземпляров, но Ройзман предполагает, что книгу придется допечатывать, так как «заказов очень много».

На 5 декабря была в магазине «Пиотровский» в Ельцин Центре была намечена презентация книги, однако Ройзман от мероприятия отказался. «В связи с пандемией я не могу позволить себе в такой ситуации собирать людей», — заявил URA.RU экс-мэр Екатеринбурга.

Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Ройзман работает над книгой «Личный прием». Также экс-мэр Екатеринбурга — автор двух сборников стихов и двух книг с прозой: «Невыдуманные рассказы» и «Икона и человек», вышедших в издательстве «Эксмо».