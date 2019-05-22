Книга Евгения Ройзмана будет называться «Личный прием» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман написал новую книгу. Об этом «URA.RU» сообщили источники в окружении экс-мэра. Она называется «Личный прием» и построена на историях людей, которые приходили к Ройзману за решением своих проблем в его бытность мэром Екатеринбурга (с сентября 2013 по май 2018 года).

«Тут тебе и детектив, и драмы психологические, — рассказал источник, знакомый с содержанием будущей книги. — Все живо, на эмоциях». Предложение издать книгу поступило Ройзману от одного из издательств. Сейчас рукопись уже завершена, идет работа над подготовкой к изданию.

Консультантом Ройзмана по этой книге стал писатель Дмитрий Быков. Рассказывают, что автор долго не мог определиться, как структурировать материал (например, разделить на главы по темам), но Быков посоветовал «не заморачиваться» и оставить все истории вперемешку, в порядке хронологии.

Вероятнее всего, книга выйдет в свет в конце лета, чтобы подгадать к книжным выставкам, которые традиционно проходят осенью. Получить комментарий Евгения Ройзмана о книге к моменту публикации не удалось.

«Личный прием» — это уже не первая книга, которую издает экс-мэр Екатеринбурга: Ройзман — автор двух сборников стихов и двух книг с прозой: «Невыдуманные рассказы» и «Икона и человек», вышедших в издательстве «Эксмо».