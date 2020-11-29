В Тюменской области назначили нового главу ЖКХ

В Тюменской области на должность руководителя департамента жилищно-коммунального назначен Мугаммир Галиуллин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Руководителем областного департамента жилищно-коммунального хозяйства стал Мугаммир Файзуллович Галиуллин», — сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. Распоряжение о назначении сегодня подписал губернатор региона Александр Моор.
С 2014 года Галиуллин занимал должность генерального директора компании «Тюмень Водоканал». В этом году он ушел оттуда на пенсию. Компанию возглавил новый руководитель Андрей Максимов.
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