29 ноября 2020
28 ноября 2020
27 ноября 2020

В Тюменской области назначили нового главу ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, зима, правительство тюменской области, тюмень
Должность директора департамента ЖКХ Тюменской области занял Мугаммир Галиуллин Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области на должность руководителя департамента жилищно-коммунального назначен Мугаммир Галиуллин. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Руководителем областного департамента жилищно-коммунального хозяйства стал Мугаммир Файзуллович Галиуллин», — сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области. Распоряжение о назначении сегодня подписал губернатор региона Александр Моор.

С 2014 года Галиуллин занимал должность генерального директора компании «Тюмень Водоканал». В этом году он ушел оттуда на пенсию. Компанию возглавил новый руководитель Андрей Максимов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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