В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение цен

Пандемия коронавируса серьезно ударила по благосостоянию граждан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российские власти не должны принимать решений, которые спровоцируют рост цен на товары. С таким заявлением вступил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, комментируя информацию о возможном повышении утилизационного сбора на 25-30%.

«Дополнительные затраты на утилизацию приведут к удорожанию машин, а так как это коснется и грузового транспорта, то через стоимость перевозок скажется на цене товаров повседневного спроса», — подчеркнул Миронов. По мнению политика, в РФ нужно установить мораторий на решения, провоцирующие рост цен, до того, как доходы населения начнут повышаться.

Финансовое состояние россиян сильно усугубила пандемия коронавируса, отметил Миронов. В связи с этим парламентарий призвал правительство тщательно обдумывать каждое нововведение и откладывать на будущее те из них, которые ударят по карману населения.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует на треть повысить утилизационный сбор на автомобили и спецтехнику. При этом в Госдуму был внесен законопроект об отмене транспортного налога для россиян, передает телеканал 360.