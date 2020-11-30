Россиянам с детьми упростят получение выплат

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., бумаги, документы
Процедура получения пособия на детей будет переведена в упрощенный режим Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для получения выплат на детей россиянам больше не потребуется никаких справок. Все будет переведено в упрощенный формат. Об этом в прямом эфире заседания совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей заявил министр труда РФ Антон Котяков.

«Постепенно все меры поддержки семей с детьми будут переведены в упрощенный формат, когда для их получения не потребуется никаких справок. В первом полугодии 2021 года информация о мерах поддержки для семей с детьми будет автоматически приходить матерям при регистрации рождения ребенка или при введении новой меры. Со второго полугодия 2021 года для россиян станет доступен Единый контакт-центр, где можно будет получить информацию о мерах соцподдержки», — рассказал он на заседании.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что родителям больше не нужно будет собирать справки для получения пособий по уходу за ребенком и единовременной выплаты при рождении. Проверку информации, подтверждающей право родителей на выплату, должны делать местные органы власти. Родители должны будут предоставить лишь информацию о совместном проживании с ребенком, сообщает «Ридус».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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