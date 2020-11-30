Один из важнейших департаментов ЯНАО не может найти чиновников

В департаменте АПК ждут новый кадровый конкурс Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент агропромышленного комплекса ЯНАО не может восполнить дефицит сотрудников на ведущих должностях. Как сало известно URA.RU, последний кадровый конкурс ведомства провалился — ни один из заявленных на должность кандидатов не сумел пройти отбор. Это не первый случай, когда департамент испытывает проблемы с поиском чиновников, поделился близкий к правительству собеседник агентства.

Конкурс на включение в кадровый резерв департамента АПК, который прошел в конце ноября, не смог выявить победителя. На пост в отделе защиты информации претендовали семь человек, однако ни один из них не подошел по критериям. «Конкурсной комиссией департамента принято решение об отказе во включении их в кадровый резерв департамента на ведущую группу должностей», — говорится в пояснительной записке, копия которой оказалась в распоряжении агентства.

В пресс-службе правительства ЯНАО не смогли оперативно сообщить дату повторного конкурса. Там пообещали предоставить комментарий позднее.

За последние полгода в департаменте АПК прошло уже несколько кадровых отборов, причем как открытых, так и закрытых, рассказал источник URA.RU во властных кругах. Однако это, по его словам, не помогает решить ведомству проблемы с сотрудниками: «Играет роль специфика департамента, его профиль. Скажем, за год пересобрать управление по рыбохозяйству и найти новых людей на топовые позиции точно невозможно. С обеспечивающими специалистами проще, но и их отбирают не с первого раза».

Департамент АПК считается одним из ключевых ведомств ЯНАО. В его ведении находятся вопросы сельского хозяйства, оленеводства, охраны животных и другие. Ранее власти округа запланировали провести ротацию в департаменте соцзащиты.